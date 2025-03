Damit rechnet vermutlich niemand: Ein Spaziergänger entdeckt in einem Wald eine Leiche. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus. Aber viele Fragen sind noch offen.

In einem Wald bei Meerbeck findet ein Spaziergänger die Leiche eines 26-Jährigen. (Symbolbild)

Meerbeck - Ein Spaziergänger hat in einem Wald im Landkreis Schaumburg die Leiche eines 26-Jährigen gefunden. Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die Leiche des Nienstädters wurde am Montagnachmittag im Meerbecker Ortsteil Kuckshagen entdeckt und von der Polizei beschlagnahmt. Die Todesursache und auch der Hintergrund waren zunächst unklar. Eine Obduktion des Toten wurde begonnen, Ergebnisse lagen aber zunächst nicht vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Ermittlungen dauern an.