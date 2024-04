Nordhausen - Ein Spaziergänger hat am Dienstagabend an einem Feldweg im Osten von Nordhausen mehr als zehn tote Hundewelpen in Säcken gefunden. Beamte brachten die toten Tiere ins Veterinäramt, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Dort soll die Todesursache der Welpen geklärt werden. Die Beamten vermuteten ein Vergehen gegen das Tierschutzgesetz und leiteten ein Strafverfahren ein. Sie suchen nun nach Zeugen, die etwas in dem Bereich beobachtet haben.