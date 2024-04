Die SPD will mit Dietmar Woidke als Spitzenkandidat auch 2024 die Landtagswahl gewinnen. In Umfragen führt bisher die AfD. Beim Parteitag stellt die Partei ihre Schwerpunkte vor und wählt die Liste.

Falkensee - Die Brandenburger SPD stellt rund fünf Monate vor der Landtagswahl die Weichen für die Kandidaten und das Programm. Ministerpräsident und Landeschef Dietmar Woidke gilt beim Landesparteitag in Falkensee am Samstag (10.00 Uhr) als gesetzt für das Amt des Spitzenkandidaten. Woidke, seit 2013 Regierungschef, tritt das dritte Mal bei einer Landtagswahl an. Bei der Wahl zum Spitzenkandidaten hatte er 2019 mit 82,5 Prozent der Stimmen weniger Rückenwind erhalten als 2014 mit knapp 95 Prozent. Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. In der jüngsten Wahlumfrage lag die AfD mit 26 Prozent vor der SPD mit 22 Prozent, der Vorsprung der AfD schwindet aber. Die SPD regiert seit 1990 mit wechselnden Partnern, derzeit mit CDU und Grünen.

Auf den weiteren Plätzen der Landesliste sollen nach dem Vorschlag der Parteispitze Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Landtagsfraktionschef Daniel Keller, Finanzministerin und SPD-Vizechefin Katrin Lange sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Ludwig Scheetz, folgen. Die SPD will laut Entwurf im Wahlprogramm die Mietpreisbremse wirksamer machen, die Zahl der Polizisten erhöhen, Fördermittel für Krankenhäuser fast verdoppeln und nach Kitas auch die Elternbeiträge für Krippen und Horte abschaffen. Als Gast wird in Falkensee Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet.