Olaf Scholz will es wieder wissen: Er tritt als Direktkandidat in Potsdam an. Auf der Landesliste der Brandenburger SPD ist er auf Platz eins vorgesehen.

Potsdam - Die Brandenburger SPD will Kanzler Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl machen. Bei einer Landesvertreterversammlung heute in Potsdam (11.00 Uhr) entscheiden die Delegierten über die Landesliste. Scholz tritt erneut in seinem Wahlkreis in Potsdam an, den er bei der Wahl 2021 gegen Grünen-Politikerin Annalena Baerbock gewann. Die Außenministerin kandidiert dort ebenfalls wieder.

Für den zweiten Platz der SPD-Landesliste ist die Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein aus Cottbus und Spree-Neiße vorgeschlagen. Auf Platz drei soll der Sprecher der Brandenburger SPD-Landesgruppe, Stefan Zierke aus der Uckermark und dem Barnim, antreten. Scholz war von der SPD in seinem Potsdamer Wahlkreis Ende November mit Zustimmung von 93,2 Prozent zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden.

Gegenwind für Scholz in Umfrage

Im Brandenburg Trend von Infratest dimap für rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg gaben nur 22 Prozent der Befragten an, dass sie Scholz für einen guten Kanzlerkandidaten der SPD halten. 72 Prozent hielten ihn nicht für geeignet.

Die SPD wurde bei der Wahl 2021 stärkste Kraft in Brandenburg, gefolgt von AfD und CDU. Die Brandenburger SPD hat bisher zehn Abgeordnete im Bundestag, sie zogen 2021 über Direktmandate ein. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD der RBB-Umfrage zufolge mit 30 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 21 Prozent und der SPD mit 19 Prozent.