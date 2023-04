Bremerhaven - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bremerhaven für eine aktive Industriepolitik ausgesprochen. Es sei nötig, Geld in die Hand zu nehmen, um Netze und Infrastruktur auszubauen, sagte Klingbeil am Montagabend. Um das industrielle Potenzial zu halten, brauche Deutschland auch eine „aktive Frachkräftezuwanderungspolitik“, wie sie durch Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) vorbereitet werde.

Außerdem sei es notwendig, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden. Vor Bremerhaven hatte Klingbeil mit der SPD-Führung die Hannover-Messe besucht. Von einer aktiven Industriepolitik profitiere Norddeutschland und auch das Land Bremen, sagte er. Der Norden sei bereit, eine große Rolle beim Ausbau erneuerbarer Energien zu spielen.

Der SPD-Chef unterstützte mit dem Auftritt die Bremer SPD und Bürgermeister Andreas Bovenschulte vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Auch Bovenschulte ging auf den Ausbau erneuerbarer Energie ein. „Bremerhaven muss einer der Energiewendehäfen in Deutschland werden“, sagte er.

In dem Zwei-Städte-Staat ist Bremerhaven die deutlich kleinere und ärmere Stadt mit einer hohen Arbeitslosigkeit. „Mir ist es ein inneres Anliegen, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen“, sagte Bovenschulte.