Berlin - In der deutschen Diskussion über den Nahostkonflikt läuft für Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh einiges falsch. „Es gibt leider Politiker, die gerade nichts anderes versuchen, als mit Populismus medial vorzukommen. Das ist unverantwortlich“, sagte er dem „Tagesspiegel“ am Montag. Es gelte jetzt, Ängste zu nehmen statt neue zu schüren. „Ich appelliere an alle in der Politik, in dieser Phase Vorbild zu sein.“

Saleh kritisiert zum Beispiel pauschale Äußerungen wie „Die Integration ist gescheitert“. Solche Sätze seien schlicht falsch, sagte der im Westjordanland geborene Politiker dem Blatt. „Wer behauptet, die Integration sei insgesamt gescheitert, beweist nur, dass er keine Ahnung vom Leben der Menschen hat.“