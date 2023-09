SPD-Fraktion will mehr Kapital für Aufbaubank

Erfurt - Die SPD-Landtagsfraktion will die Förderbank des Landes besser finanzieren. Das Grundkapital der Thüringer Aufbaubank solle um 50 Millionen Euro aufgestockt werden, um deren Spielraum bei der Förderung der Wirtschaft und der Umstellung auf erneuerbare Energien zu vergrößern, erklärte die Fraktion am Montag in Erfurt.

„Dadurch könnte die Bank ein vervielfachtes an Kreditvolumen für zielgerichtete Investitionen beispielsweise in CO2-neutrale Energiequellen, Produktionsprozesse und Effizienzsteigerungen bereitstellen“, äußerte die SPD-Finanzpolitikerin Janine Merz.

Ein entsprechender Gesetzesvorschlag der SPD-Landtagsfraktion solle in dieser Woche mit Vertretern der Thüringer Aufbaubank, Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und Finanzministerin Heike Taubert (beide SPD) diskutiert werden. Dabei wird es vor allem darum gehen, wie die 50 Millionen Euro angesichts angespannter Landesfinanzen aufgebracht werden können.