SPD in Brandenburg will kommunalen Rettungsschirm

Potsdam - Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg sieht die Kommunen in einer besonders schwierigen Lage. „Wir dürfen die Kommunen nicht überlasten“, sagte Fraktionschef Daniel Keller am Montag laut einer Mitteilung. „Wir stehen an ihrer Seite und wollen einen kommunalen Rettungsschirm in Brandenburg auflegen.“

Keller erwartet vom Bundestag, dass das Parlament „zeitnah die Notlage erklärt und somit die Schuldenbremse aussetzt“. Dies ermögliche dem Land „die Aufnahme der notwendigen Kredite, um in der Krise als Land Verantwortung zu übernehmen und solidarisch zu sein“.

Die SPD-Pläne müssen im Land noch mit den Koalitionspartnern von CDU und Grünen abgestimmt werden.