Wähler geben bei den Kommunalwahlen in Thüringen in einem Wahllokal ihre Stimmen ab.

Erfurt - Die langjährige SPD-Landrätin Antje Hochwind-Schneider muss ihr Amt in einer Stichwahl verteidigen. Die Amtsinhaberin kam bei der Landratswahl am Sonntag in Thüringen nach Auszählung aller Stimmen auf 45,7 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Ihr Herausforderer ist der AfD-Kandidat Andreas Hartung-Schettler, der auf 32,8 Prozent der Stimmen kam. Hochwind-Schneider ist 52 Jahre alt und seit 2012 Landrätin in dem Nordthüringer Kreis mit rund 74.000 Einwohnern. Der AfD-Bewerber ist 48 Jahre alt, hat Erfahrungen im Kreistag und ist Geschäftsführer einer Großhandelsfirma. Die Stichwahl ist am 9. Juni zusammen mit der Europawahl.