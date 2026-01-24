weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Parteien: SPD stellt Landesliste für Wahl in Sachsen-Anhalt auf

Parteien SPD stellt Landesliste für Wahl in Sachsen-Anhalt auf

Die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt nominieren ihre Kandidaten für die Landtagswahl im September. Angeführt wird die Liste von Wissenschaftsminister Armin Willingmann.

Von dpa 24.01.2026, 03:30
Auf Platz eins der Landesliste vorgesehen: Armin Willingmann (SPD). (Archivbild)
Auf Platz eins der Landesliste vorgesehen: Armin Willingmann (SPD). (Archivbild) Matthias Bein/dpa

Burg - Auf einem Landesparteitag in Burg will die sachsen-anhaltische SPD am Samstag ihre Landesliste zur Landtagswahl im September aufstellen. Auf Platz eins steht Wissenschaftsminister Armin Willingmann. Auf den Plätzen zwei bis sieben sind nach einem Vorschlag des Landesvorstands aktuelle Landtagsabgeordnete vorgesehen: Fraktionschefin Katja Pähle ist auf Platz zwei gelistet, es folgen die beiden Landesvorsitzenden Andreas Schmidt und Juliane Kleemann.