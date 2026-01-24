Die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt nominieren ihre Kandidaten für die Landtagswahl im September. Angeführt wird die Liste von Wissenschaftsminister Armin Willingmann.

Burg - Auf einem Landesparteitag in Burg will die sachsen-anhaltische SPD am Samstag ihre Landesliste zur Landtagswahl im September aufstellen. Auf Platz eins steht Wissenschaftsminister Armin Willingmann. Auf den Plätzen zwei bis sieben sind nach einem Vorschlag des Landesvorstands aktuelle Landtagsabgeordnete vorgesehen: Fraktionschefin Katja Pähle ist auf Platz zwei gelistet, es folgen die beiden Landesvorsitzenden Andreas Schmidt und Juliane Kleemann.