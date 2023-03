Potsdam - Die SPD und die Grünen im Brandenburger Landtag haben wegen der Pläne für rund 3000 neue Plätze in der Erstaufnahme für Geflüchtete vor einer Überlastung von Kommunen gewarnt. „Meines Erachtens darf es (...) keine zu starke Konzentration nur in einer Region des Landes geben“, sagte Keller am Mittwoch im Landtag. Er nannte Frankfurt (Oder) als Beispiel. „Keine 30 Kilometer von Eisenhüttenstadt entfernt würde hier eine unnötige Verdichtung erfolgen.“ Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte, sie empfehle, die neuen Plätze nicht an einem der drei Standorte Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und Wünsdorf zu schaffen, sondern über das ganze Land zu verteilen.

Das rot-schwarz-grüne Kabinett hatte sich am Dienstag nach längerem Streit auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um die Kommunen wegen der steigenden Flüchtlingszahl zu entlasten. Geplant ist, 3000 zusätzliche Plätze in den Standorten der Erstaufnahme zu schaffen. Die mögliche Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge in der Erstaufnahme bis zu 18 Monaten soll voll ausgeschöpft werden, in besonderen Fällen sollen bis zu 24 Monate geprüft werden. Damit soll die Integration gefördert oder das Zurückschicken in die Heimat verstärkt werden.

Nach Ansicht der AfD-Fraktion bringt der Kompromiss keine Verbesserung für Kommunen: „Ich sehe nur eine zusätzliche Belastung“, sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Er warf der Koalition vor, die Lage zu verschlimmern, wenn Flüchtlinge ohne Bleiberecht die Chance zum Verbleib bekommen sollten. Die AfD fordert eine zentrale Einrichtung.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann verteidigte die Pläne der Regierung. „Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung“, sagte Redmann. Für eine bessere Integration und Unterbringung müsse man allerdings differenzieren in diejenigen, die Anspruch auf Asyl hätten und diejenigen ohne diesen Anspruch.

Linksfraktionschef Sebastian Walter sagte, das Grundgesetz kenne keine Kapazitätsgrenzen. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Péter Vida, forderte, die kommunale Infrastruktur aufrechtzuerhalten.