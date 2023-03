Eine Fahne der Gewerkschaft Verdi weht an einer Straßenbahnhaltestelle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in Leipzig.

Leipzig - Die SPD-Fraktion im sächsischen Landtag hat vor dem großen Warnstreik am Montag ihre Unterstützung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst betont. „Die Inflation führt zu deutlichen Kaufkraftverlusten. Die Forderung nach einer deutlichen Lohnerhöhung ist auch deshalb völlig berechtigt“, sagte am Sonntag Henning Homann, stellvertretender Vorsitzender und Sprecher für Arbeit der SPD-Fraktion. Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor zu einem Warnstreik aufgerufen, der am Montag den Verkehrssektor in Sachsen und vielen anderen Teilen Deutschlands treffen soll.

Homann wies die Darstellung zurück, wonach Lohnerhöhungen verantwortlich für die Inflation seien. Die „These der Lohn-Preis-Spirale“ bezeichnete er als „Märchen“, das von der „Unternehmerlobby“ und manchen Politikern verbreitet werde. „In Wahrheit erleben wir eine Profit-Preis-Spirale. Gerade die großen Konzerne haben Krieg und Krisen genutzt, um ihre Profite zu maximieren. Sie, und nicht die Gewerkschaften oder Beschäftigten, tragen die Verantwortung für die Inflation“, sagte Homann.