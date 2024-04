Seit Jahren ist die SPD Regierungspartei in Thüringen. Das soll trotz recht schwacher Umfragewerte nach Ansicht der Sozialdemokraten so bleiben. Für die Landtagswahl bestimmen sie jetzt ihr Personal.

Erfurt - Thüringens Sozialdemokraten küren am Samstag (9.30 Uhr) in Erfurt ihre Kandidaten für die Landtagswahl im September. Als designierter Spitzenkandidat tritt Parteichef und Innenminister Georg Maier an. Die Kandidatenliste, die der Parteivorstand vorgeschlagen hat, ist umstritten - dabei geht es unter anderem darum, dass die langjährige Finanzministerin Heike Taubert erst für Rang zwölf vorgesehen sein soll.

Maier will bei der Delegiertenkonferenz in der Sozialpolitik Akzente setzen. Er schlug ein neues Modell vor, um pflegende Angehörige finanziell besser abzusichern. „Ich kann mir ein Modellprojekt in Thüringen vorstellen, das sich an einem Beispiel im Burgenland in Österreich orientiert“, sagte Maier der dpa.

Um die Situation von Menschen, die für die Pflege von Angehörigen oft auf Arbeitseinkommen verzichteten, zu verbessern, sollte eine Art Anstellung beim Land geprüft werden. Damit wäre auch eine Sozialversicherung verbunden.