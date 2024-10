Oranienburg - Im Schloss Oranienburg steht am Freitag ein besonderes Format an: Im Schlossmuseum kommen Singles zum Speeddating in Barocker Kulisse zusammen. „Die Idee für diese Veranstaltung stammt von einem jungen Mitarbeiter, der selbst Single ist und im letzten Jahr auf eine ähnliche Veranstaltung in Wien aufmerksam geworden ist“, erklärte eine Sprecherin des Schlosses. Viele Singles hätten „keine Lust mehr, sich durch die verschiedenen Onlinedating-Plattformen zu suchen“.

Erst Daten, dann Schlossführung

Das Programm sieht laut den Veranstaltern so aus: Nach einer Einführung treffen die Teilnehmer in den Räumen des Schlossmuseums für kurze Zeit aufeinander. „Dabei können Sie mit Hilfe der Kunstwerke ins Gespräch kommen“, führte die Sprecherin aus. Zum Schluss folgt eine Führung durch das Museum.

„Die direkte persönliche Begegnung ist in unserem digitalen Zeitalter schwieriger und leider seltener geworden“, betonte die Sprecherin des Schlosses. Deshalb wolle man im Museum einen Ort bieten, sich kennenzulernen.

Plätze allesamt ausgebucht

Die Idee scheint anzukommen: Die 16 Plätze seien schon ausgebucht, so die Sprecherin. „Die Nachfrage war größer als das Angebot an Plätzen. Deshalb planen wir bereits neue Termine für Anfang kommenden Jahres.“ Wer einen seiner Gesprächspartner gerne wiedersehen möchte, kann sich laut der Museumsleitung bis drei Tage nach der Veranstaltung beim Schlossmuseum melden. Die Mitarbeiter des Schlossmuseums fragen dann bei der anderen Person nach, ob auch sie ein Wiedersehen möchte. „Ist dies der Fall, werden die Kontaktdaten weitergegeben.“