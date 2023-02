Schloss Bertholdsburg in Schleusingen bekommt eine Generalsanierung. Für Restaurierungsarbeiten gibt es in den kommenden Jahren Geld von Bund und Land - aber auch eine private Spende unterstützt das Denkmalschutzprojekt.

Bonn/Scheusingen - Die Restaurierung des Brunnenhauses von Schloss Bertholdsburg in Schleusingen wird durch eine private Spende unterstützt. Es gebe dafür eine zweckgebundene private Zuwendung in Höhe von 230.000 Euro, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mit. Die Spende einer Stifter-Familie ermögliche die Fertigstellung der Innenrestaurierung des historischen Brunnenhauses sowie die Neugestaltung des Umfelds mit Brunnenstube und Quellen.

Das Schloss in Schleusingen, das auch ein Museum beherbergt, soll in den kommenden Jahren mit Millionenaufwand denkmalgerecht in die Kur genommen werden. Dafür begannen im Januar die Planungen. Es ist eines der Projekte, die von einem Sonderinvestitionsprogramms von Bund und Land in Thüringen profitieren. Für Schloss Bertholdsburg stehen dafür bis 2027 nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 10,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Fördervertrag für das Brunnenhaus sei auf dem Weg zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, erklärte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Sie hat nach eigenen Angaben die Grundinstandsetzung des bauhistorischen Kleinods in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) bereits in den vergangenen fünf Jahren unterstützt.

Das Brunnenhaus von Schloss Bertholdsburg gehöre zu über 590 Denkmälern, die die private Stiftung dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücksspirale bisher allein in Thüringen gefördert habe.

Schloss Bertholdsburg in Südthüringen war seit dem 13. Jahrhundert von den Grafen von Henneberg als Residenz genutzt worden. Die vierflügelige Anlage mit vielgestaltigen Stadtfronten und einer Renaissanceausmalung prägt bis heute gemeinsam mit der nebenstehenden Stadtkirche die Silhouette von Schleusingen.

Bei dem Brunnenhaus im Schlossgarten handelt es sich laut Stiftung um einen achteckigen sandsteinernen Turm mit Zeltdach. Ein gemauertes Rippengewölbe verleihe dem Innenraum eine sakrale Wirkung.