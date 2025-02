Mit fast 800 Millionen Euro haben die Menschen in Norddeutschland Bedürftigen geholfen. Die Summe des vergangenen Jahres liegt jedoch unter dem Spendenaufkommen früherer Zeiten.

Spendenbereitschaft in Norddeutschland leicht gesunken

Hamburg/Hannover/Schwerin - Die Spendenbereitschaft der Menschen in Norddeutschland ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. In Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Angaben des Deutschen Spendenrats 799 Millionen Euro an gemeinnützige oder wohltätige Organisationen gespendet. 2023 seien es mit 802 Millionen drei Millionen Euro mehr gewesen. Durchschnittlich betrug die einzelne Spende im vergangenen Jahr 40 Euro. Knapp 19 Prozent der Bevölkerung hätten etwas für gute Zwecke beigesteuert, hieß es.

Im mehrjährigen Vergleich seien die aktuellen Zahlen niedrig. Noch 2022 waren es laut dem Spendenrat knapp über eine Milliarde Euro Spendeneinnahmen aus dem Norden gewesen. Der Höhepunkt sei 2019 erreicht worden, als 1,17 Milliarden Euro gespendet worden seien.

Bundesweites Plus im Vergleich zu 2023

Betrachte man die bundesweiten Zahlen, so sei die finanzielle Unterstützung wohltätiger Organisationen 2024 leicht gestiegen. Im Vergleich zu 2023 habe es ein Plus von zwei Prozent auf 5,112 Milliarden gegeben, was jedoch immer noch der zweitniedrigste Wert seit 2014 sei, hieß es.

Der Deutsche Spendenrat setzt sich nach eigenen Angaben seit 30 Jahren für die Stärkung von Transparenz im deutschen Spendenwesen ein. Zu den wohltätigen und gemeinnützigen Organisationen in der Bilanz zählen unter anderem internationale Hilfsorganisationen, die Katastrophenhilfe, aber auch kirchliche Organisationen.