Dresden - Der DFB hat die Gelb-Rot-Sperre gegen Linksverteidiger Kyu-Hyun Park von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden aufgehoben. Der Antrag von Dresden war erfolgreich, der Südkoreaner darf am Samstag (13.30 Uhr/MDR und MagentaSport) am letzten Spieltag gegen Absteiger VfL Oldenburg spielen, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Die SGD hatte Protest eingelegt, weil Park seine erste Verwarnung im Auswärtsspiel gegen den SV Meppen (1:4) am Montagabend nicht wahrgenommen hatte. Nach einem Foulspiel in der 68. Minute hatte Schiedsrichter Lars Erbst den 22-Jährigen mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt.

Dynamo will die kleine Restchance auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag nutzen. Die Dresdner hatten durch die Niederlage am Montagabend bei Meppen ihre komfortable Ausgangssituation im Aufstiegskampf verschenkt.