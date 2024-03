Ein zum Teil mit Säure beladener Lkw hat am Freitag auf dem Seitenstreifen der A2 gebrannt. Die Sperrung der Autobahn zieht sich bis in den Vormittag.

Seelze - Wegen Löscharbeiten an einem mit Säure beladenen Lastwagen ist die Autobahn 2 zwischen Wunstorf-Luhe und Garbsen am Freitagmorgen in Richtung Berlin gesperrt worden. Die Sperrung dauere voraussichtlich noch bis etwa 9.00 Uhr an, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Bis dahin sei noch mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Grund für die Sperrung ist ein Lastwagen, der Feuer gefangen hat. Gegen 2.00 Uhr hatte demnach der Fahrer des Lastwagens die Feuerwehr alarmiert, weil es aus seinem Fahrzeug rauchte. Der vordere Teil des Fahrzeugs wurde daraufhin auf dem Seitenstreifen der Autobahn gelöscht. Die Ladung des Lkw werde nun in ein Entsorgungsunternehmen in Uelzen gebracht. Das Fahrzeug hatte unter anderem Säure an Bord.