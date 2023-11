Hamburg - Die Vollsperrung auf der Autobahn 7 in Hamburg ist ohne größere Probleme auf den Straßen verlaufen. Auch am Sonntag fließe der Verkehr auf der ausgeschilderten Umleitung im Stadtgebiet bislang ruhig, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Da keine größeren Veranstaltungen für den Raum Hamburg angekündigt worden sind, geht die Verkehrsleitzentrale auch für den weiteren Tagesverlauf von einem geringen Verkehrsaufkommen aus.

Die ersten Stunden der Vollsperrung auf der Autobahn 7 in Hamburg am Samstag sind nach Angaben der Verkehrsleitzentrale ebenfalls problemlos verlaufen. Man habe die Ampelschaltung einem möglichen höheren Verkehrsaufkommen entsprechend angepasst.

Seit Freitagabend 22.00 Uhr ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark komplett gesperrt. Das schließt auch den Elbtunnel ein. Zum Berufsverkehr am Montagmorgen um 5.00 Uhr soll die Fahrbahn laut der Autobahn GmbH Nord wieder in beide Richtungen freigegeben werden.

Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen zum Ausbau der A7. Dazu zählen zum einen Arbeiten am künftigen Lärmschutztunnel in Altona, der eine breitere Querung der Autobahn ermöglichen soll. Zum anderen soll die Verkehrsführung neu eingerichtet werden, sodass die eigentliche Fahrbahn in Richtung Hannover für weitere Arbeiten vorübergehend unbefahren bleibt. Der Verkehr soll nach der Aufhebung der Sperrung am Montag dann jeweils dreispurig in beide Richtungen laufen, sich aber auf die Fahrbahn in Richtung Flensburg begrenzen.