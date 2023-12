Hatten - Die Autobahn 28 ist am Freitagmorgen nach einem Lasterunfall bei Hatten im Landkreis Oldenburg in Richtung Leer voll gesperrt worden. Ein Lastwagen sei aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen, in die Leitschutzplanke geprallt und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der 30 Jahre alte Fahrer musste aus dem Wrack befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Aufräumarbeiten wurden nach Angaben der Polizei durch das stürmische Wetter behindert.