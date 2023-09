Helmstedt - Nach einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ist der brennende Laster nun unter Kontrolle. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmittag mit. Zwei Lkw waren vor einer Baustelle bei Rennau (Landkreis Helmstedt) am Montagmorgen aufeinandergefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle.

Infolge des Aufpralls geriet die Ladung des Lasters in Brand. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um Lithium-Ionen-Akkus. Der Auflieger mit den Akkus muss laut einem Sprecher nun heruntergekühlt werden, bevor er abgeschleppt werden kann. Erst dann könne die Bergung des Fahrers beginnen. Die Autobahn 2 in Richtung Hannover bleibe daher vorerst gesperrt.