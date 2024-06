Berlin - Zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz müssen die Berliner am (heutigen) Montag und Dienstag mit vielen Straßensperrungen, Verkehrsbehinderungen und Zugausfällen bei der S-Bahn rechnen. Von Verkehrsbeeinträchtigungen im ganzen Stadtgebiet schrieben die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Erwartet wird unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Konferenz im Kongresszentrum CityCube auf dem Messegelände in Charlottenburg zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet.

Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei besonders rund um das Hotel Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo für beide Nachmittage alles ab. Autofahrer sollten den Bereich weit umfahren. Am Dienstag gibt es weitere Sperrungen am Großen Stern und am Schloss Bellevue, so die Polizei.

Besuche von Staatsgästen mit hoher Sicherheitseinstufung hätten auch große Auswirkungen auf den S-Bahnverkehr, hieß es von der Bahn. „Ab ca. 12 Uhr kommt es deshalb auf allen Linien zu Verspätungen, Ausfällen und Einschränkungen.“ Manche Abschnitte müssten gesperrt werden, andere Bahnen könnten nur langsam fahren. Fahrpläne würden geändert. „Dabei entfallen im Wesentlichen die Taktverstärker zur Hauptverkehrszeit im Innenstadtbereich.“ Die Polizei sichert auch den Tagungsort auf dem Messegelände. Der Luftraum wird überwacht, bestimmte Gebäude werden von der Polizei mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht.