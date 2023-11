Magdeburg - Die Spezialeinheit des Justizvollzugs in Sachsen-Anhalt hat in den 30 Jahren ihres Bestehens mehrere Hundert Einsätze absolviert. Dazu gehören der Transport gefährlicher Straftäter sowie Sicherheitskontrollen und Durchsuchungen in Gefängnissen, wie das Justizministerium am Dienstag zum Jubiläum mitteilte. Dem Besonderen Sicherheits- und Revisionsdienst des Justizvollzugs Sachsen-Anhalt (BSRD) gehörten rund 40 uniformierte Beamtinnen und Beamte an, die speziell ausgebildet und ausgestattet sind.

Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) erklärte: „Wir sind stolz, dass wir mit dem BSRD eine Sicherheitsgruppe haben, die bundesweit bekannt und etabliert ist.“