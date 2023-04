Berlin - Nachdem ein 35 Jahre alter Mann seinen Nachbarn in Berlin-Hellersdorf mit einer Waffe bedroht haben soll, ist am Tag danach das Spezialeinsatzkommando zur Durchsuchung der Wohnung angerückt. Die Beamten beschlagnahmten dort am Samstag mehrere Schreckschusspistolen und eine Machete, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Der Verdächtige wurde festgenommen und kam vorübergehend in eine Gefangenensammelstelle. Ersten Informationen der Polizei zufolge soll es zu dem Vorfall am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein. Ermittelt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung.