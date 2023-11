Chemnitz - Mit Hilfe einer operativen Einsatzgruppe (OEG) soll die Sicherheitslage in der Chemnitzer Innenstadt nachhaltig verbessert werden. Der Einsatzschwerpunkt der derzeit 14 Polizistinnen und Polizisten wird das Stadtzentrum sein, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte. Die Beamtinnen und Beamten werden von Montag (27. November) an dabei überwiegend zu Fuß unterwegs sein. Bis Januar 2024 soll die OEG auf 25 Beamte anwachsen. Der Einsatz sei mit Blick auf Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt bis mindestens zum Ende des Jahres 2025 geplant.

Im Verlauf dieses Jahres habe sich besonders im Stadtzentrum ein Anstieg von Straftaten manifestiert, sagte Polizeipräsident Carsten Kaempf. Neben der Präsenz, mit dem Ziel der Verhinderung von Straftaten und Ordnungsstörungen, stünden auch rechtssichere und zügige Ermittlungen zu Straftaten auf der Agenda der operativen Einsatzgruppe.