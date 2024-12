Ein Streit eskaliert in Merseburg, eine Frau wird verletzt. Danach verbarrikadiert sich ein Mann in einer Wohnung. Ein Spezialkommando muss anrücken.

Spezialkommando nimmt Mann in Merseburg fest

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ht am Samstag in Merseburg einen Mann festgenommen. (Symbolbild)

Merseburg - In Merseburg hat ein Mann eine Frau verletzt und sich im Anschluss daran in seiner Wohnung verbarrikadiert. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den 38-Jährigen am Samstag fest, wie die Polizei mitteilte. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft über einen Haftantrag sei für heute vorgesehen.

Zwischen dem 38-Jährigen und der 34-jährigen Frau war ein Streit eskaliert. Die Frau wurde bedroht, angegriffen und verletzt. Sie habe die Wohnung eigenständig verlassen können und sei in der Folge medizinisch behandelt worden, hieß es.

Der Mann verbarrikadierte sich den Angaben zufolge in der Wohnung und verweigerte jegliche Kommunikation mit den Einsatzkräften. Im Zuge des Einsatzes sei es auch zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung gekommen, weshalb die Feuerwehr ebenfalls vor Ort war. Eine Gefahr für andere Personen bestand laut Polizei nicht, da das Mehrfamilienhaus leerstehend ist.