Berlin - Bei einem Einbruch in eine Feuerwache in Berlin-Schöneberg sind unter anderem spezielle Werkzeuge zum Aufbrechen von Türen gestohlen worden. „Mehrere Fahrzeuge und Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Materialien entwendet“, teilte die Feuerwehr am Donnerstag bei Twitter mit. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von Spreiz-Werkzeugen, ähnlich denen, die in den vergangenen Jahren immer wieder gestohlen und von Kriminellen aus dem Clan-Milieu bei Einbrüchen und Überfällen benutzt wurden.

Der Berliner GdP-Landesvorstand Oliver Mertens teilte mit: „Die Berliner Feuerwehr darf nicht das Materiallager für die Organisierte Kriminalität sein.“ Die Feuerwachen benötigten moderne Alarm-, Video- und Sicherheitstechnik und müssten auch besser durch Personal bewacht werden.

Die Täter durchsuchten in der Nacht zu Donnerstag mehrere Feuerwehrfahrzeuge, in denen meist auch diese teuren Spreiz- und Spaltwerkzeuge liegen. Die Feuerwehr benutzt sie, um nach Autounfällen zur Rettung Verletzter verbogene Türen mit Gewalt aufzubrechen oder aufzuschneiden.

Kriminelle setzten gestohlene Hydraulik-Spreizgeräte mehrfach ein, etwa um einen überfallenen Geldtransporter in Berlin aufzubrechen oder bei dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Museum das Metallgitter vor einem Fenster zu durchschneiden. Sogar bei einer Herstellerfirma der Hydraulikspreizer in Bayern wurde 2018 eingebrochen, um an die Werkzeuge zu gelangen. Ein Mitglied eines Berliner Clans wurde deswegen in erster Instanz verurteilt.