Erfurt - Der Zoo in Erfurt ist um einen niedlichen Nager reicher. Durch das Südamerika-Freigehege hoppelt nun ein anderthalb Wochen altes Pampashasen-Kind, wie der Zoo mitteilte. „Nach einem mehrjährigen Zuchtstopp im Zoopark Erfurt sind wir froh, wieder kleine Große Maras in unserer Gruppe aufwachsen zu sehen“, hieß es in der Mitteilung. Die auch Große Maras genannten Tiere sind eigentlich in den offenen Steppen und Graslandschaften Argentiniens zu Hause. Die tagaktiven Nagetiere zählen zur Familie der Meerschweinchen und leben in Gruppen. Ihr Körperbau erinnert an Hasen, allerdings sind ihre Ohren deutlich kürzer.