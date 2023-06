Thalheim - So etwas gab es bei den Amateurfußballern von Tanne Thalheim II im Erzgebirgskreis auch noch nicht. Beim Duell gegen SpG Grünstädtel am Sonntag musste das Spiel in der 1. Kreisklasse West in Sachsen nach rund acht Minuten abgebrochen werden, weil ein aggressiver Bienenschwarm für Unruhe sorgte.

„Einer unserer Spieler hatte den Ball übers Tor geschossen und dabei anscheinend einen sich dahinter befindlichen Bienenschwarm aufgeschreckt“, sagte der Abteilungsleiter der Thalheimer, Thomas Drechsel, der Deutschen Presse-Agentur. Möglicherweise durch die schrille Farbe des Torwarttrikots zog der gegnerische Schlussmann die Aufmerksamkeit der Insekten dann schnell auf sich und wurde mehrmals gestochen. „Er ist dann zur Mittellinie gerannt, aber die Bienen kamen einfach mit und haben sich dann verteilt, sodass wir das Spiel unterbrechen mussten“, sagte Drechsel. „So etwas habe ich noch nie erlebt und so etwas wird wohl auch kaum ein zweites Mal passieren.“

Nach einer Pause und dem Einsatz eines ansässigen Imkers sollte die Partie dann eigentlich fortgesetzt werden. Da beim Aufwärmen allerdings ein Spieler der SpG unterhalb des Auges gestochen wurde, entschied der Schiedsrichter, das Spiel aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Die Begegnung wurde für den kommenden Freitag neu terminiert. Sportlich geht es dann aber um nichts mehr. Thalheim hatte sich bereits vor dem vorletzten Spieltag den Staffelsieg gesichert.