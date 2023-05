Spielefest und Vorträge: Museumstag in Thüringen

Altenburg - Sonderführungen, Vorträge, Konzerte und Mitmach-Angebote für die ganze Familie: Zum Internationalen Museumstag am Sonntag haben sich in Thüringen wieder zahlreiche Häuser präsentiert. Nach Angaben des Thüringer Museumsverbands beteiligten sich mehr als 60 Museen im Freistaat. Unter dem diesjährigen Motto „Happy museums. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ standen rund 180 Aktionen auf dem Programm. An zahlreichen Orten war der Eintritt frei.

Der Präsident des Thüringer Museumsverbandes, Roland Krischke, würdigte zur Auftaktveranstaltung in Altenburg die Vielfalt der Thüringer Museen. Es gehe nicht nur um das Sammeln kultureller Schätze. Museen seien zugleich Universitäten, Schulen, touristische Attraktionen und geheimnisvolle Tresore einzigartiger Kulturschätze, sagte Krischke. Sie bewahrten nicht nur die Identität von Orten und Regionen, sie würden auch Menschen zueinander bringen.

Im Altenburger Residenzschloss wurde zum Museumstag mit einem Spielefest eine Sonderausstellung zu 100 Jahre Spielkartenmuseum Altenburg eröffnet. Die Schau zeigt bis zum 8. Oktober unter anderem historische Fotografien und wertvolle Sammlerstücke der Spielkartengesellschaft „Bube, Dame, König“. Das Museum gilt als ältestes Spielkartenmuseum in Deutschland.