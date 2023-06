Magdeburg - Lottospielen erfreut sich in Sachsen-Anhalt seit der Corona-Pandemie weiterhin großer Beliebtheit. Bis Anfang Juni haben Lottospieler nach Angaben von Lotto Sachsen-Anhalt 87,6 Millionen Euro ausgegeben. Damit seien die Spieleinsätze in etwa auf dem gleichen Niveau des Vorjahreszeitraums. Im Vergleich zum Jahr 2019 stiegen die Einsätze um sechs Millionen Euro.

Dabei sei das Glück in diesem Jahr auf Seite der Spieler aus Sachsen-Anhalt gewesen, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert am Dienstag. Bereits zwei Spielerinnen oder Spieler hätten in diesem Jahr Millionen-Gewinne erzielt. Erst vor rund zwei Wochen hatte ein Mann aus dem Landkreis Harz rund 1,2 Millionen Euro gewonnen - und diesen Gewinn jetzt auch eingefordert. Zu Jahresbeginn war erstmals in Sachsen-Anhalt ein Millionen-Gewinn nicht abgeholt worden und verfallen.