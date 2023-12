Berlin - Knapp ein Jahr nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes beginnt in Berlin unter hohen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess. Von diesem Mittwoch (9.30 Uhr) an stehen der 53-Jährige und ein mutmaßlicher Komplize (32) vor dem Berliner Kammergericht. Ihnen wird Landesverrat vorgeworfen.

Die beiden Deutschen sollen im Herbst 2022 - einige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - in zwei Fällen geheime Informationen an den russischen Geheimdienst FSB weitergegeben haben. Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage jeweils von einem besonders schweren Fall aus.

Beide Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. BND-Mitarbeiter Carsten L. war am 21. Dezember 2022 in Berlin festgenommen worden. Im Januar wurde der Geschäftsmann Arthur E. bei der Einreise aus den USA am Flughafen München als mutmaßlicher Mittäter gefasst. Für den Prozess sind zunächst 51 Prozesstage bis 17. Juli 2024 angesetzt.

Landesverrat kann nach dem Strafgesetzbuch in besonders schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren bis hin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet werden. Das gilt der Definition zufolge beispielsweise dann, wenn der Täter eine verantwortliche Position missbraucht hat, die ihn zur Wahrung von Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet.

Der BND ist der Auslandsnachrichtendienst Deutschlands. Die Behörde mit rund 6500 Mitarbeitern informiert die Bundesregierung über Entwicklungen von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung.