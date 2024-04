Die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt ist vollständig durch einen Brand zerstört - Stadt und Bürger wollen sich aber damit nicht abfinden. Erste Spenden sind geflossen.

Feuerwehrkräfte sind an der Spitze vom historischen Neutorturm in Arnstadt auf einer Leiter zu sehen.

Arnstadt - Die abgebrannte Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt soll neu entstehen. Dafür setzten sich die Stadtverwaltung, aber auch viele Bürger ein, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung von Arnstadt am Montag. Erste Spenden gebe es schon. „Die Notsicherung des Turms läuft bereits“, sagte die Sprecherin.

Der Dachstuhl des Turms aus dem 15. Jahrhundert war am Sonntag in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Feuer und schwarzer Rauch aus der Kuppel des Torturms an der historischen Stadtmauer von Arnstadt waren weithin zu sehen. Inzwischen seien die Reste der Kuppel und der Turmspitze abgetragen worden. Die Brandursache sei noch unklar, auch die Höhe des Sachschadens.

Zur Schadenshöhe werde die Stadt ein Gutachten in Auftrag geben, so die Sprecherin. Der Turm, der Teil der historischen Stadtmauer ist, sei versichert. Er war zuletzt vom ornithologischen Verein für Ausstellungen und Treffen genutzt worden.

Zur Wiederherstellung der Turmspitze richte die Stadt ein Spendenkonto ein. Am Sonntag seien von einer Initiative spontan bereits mehr als 2000 Euro gesammelt worden.

Der Turm gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Arnstadt - Thüringens ältestem Ort mit einer Ersterwähnung im Jahr 704. Der Neutorturm liegt im Süden des mittelalterlichen Stadtkerns.