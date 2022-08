Spitzen-Grüne betrauern Tod Ströbeles

Berlin - Die Grünen betrauern den Tod ihres Mitbegründers Hans-Christian Ströbele. Mit Ströbele verliere die Partei „eine Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden“, schrieb Co-Parteichef Omid Nouripour am Mittwoch auf Twitter. „Ich verliere einen wunderbaren Ex-Büronachbarn, von dem ich soviel über kritischen, substanziellen und respektvollen Diskurs gelernt habe. Hans-Christian, ruhe in Frieden.“ Der Grünen-Mitbegründer Ströbele ist nach Angaben seines Rechtsanwalts am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Co-Parteichefin Ricarda Lang schrieb: „Er hat mich mit seiner Integrität und seinem unbeirrbaren Kampf gegen Ungerechtigkeit zutiefst beeindruckt. Mit ihm geht ein großer Politiker, Rechtsanwalt und Mensch, der unsere Partei aber auch unser ganzes Land geprägt hat.“

Die Politische Geschäftsführerin der Grünen Emily Büning erklärte: „Wir trauern um unseren Freund, Wegbegleiter, Wegweiser, (Vor-)Kämpfer - um den wunderbaren Menschen Hans-Christian Ströbele. Wir werden dich noch gebührend verabschieden, lieber Ströbi, jetzt sind unsere Gedanken bei deiner Familie. Du wirst fehlen.“