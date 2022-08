Spitzenverbände fordern Hilfe bei Flüchtlingsunterbringung

Hannover - Die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens haben mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gefordert. Zudem verlangten sie in einem Brief an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) mehr Transparenz bei der der Zuteilung dieser Menschen durch die Landesaufnahmebehörde, wie die Verbände am Montag mitteilten. Andernfalls drohe den Flüchtlingen die Obdachlosigkeit.

„Es kann nicht sein, dass wir über die Presse erfahren, welche Kommunen noch hilfsbedürftige Menschen aufnehmen müssen und welche derzeit nicht“, sagte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips. „Bund und Land müssen ein Konzept vorlegen, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen sollen“, sagte der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Frank Klingebiel. Die Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde müssten kurzfristig deutlich aufgestockt werden.