Leipzig - Mit der Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb eines Sportbootes gestellt. Das Boot und der dazu gehörende Anhänger wurden in der Nacht aus einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) nordwestlich von Leipzig gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei machte sich auf die Suche.

Auf der A9 bei Niemegk in Brandenburg machte die Hubschrauber-Crew das Gespann ausfindig. An der Abfahrt Beelitz wurde es gestoppt. Der 41 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Er sollte am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Sein mutmaßlicher Komplize war zunächst noch auf der Flucht.