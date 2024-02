Lüneburg - Ein Sportflugzeug hat sich in der Lüneburger Heide bei der Landung überschlagen. Der 65 Jahre alte Pilot erlitt bei dem Unfall am Donnerstag nahe der Gemeinde Gerdau schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen setzte der Pilot das Flugzeug zuvor unplanmäßig auf einer Rasenfläche rund 50 Meter vor der Landebahn auf. Das Flugzeug rollte demnach weiter, an der Erhöhung zur asphaltierten Landebahn blieb das Fahrwerk den Angaben zufolge hängen. Das Flugzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Ein Rettungshubschrauber brachte den 65-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht.