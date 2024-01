Magdeburg - Ein neues Förderprogramm sollte Schulanfänger in Sachsen-Anhalt mit Gutscheinen zum Sport bringen - aber das Angebot wurde nur wenig genutzt. Mehr als 21.500 Gutscheine sind nach Angaben des Innenministeriums an Grund- und Förderschulen verschickt worden, genutzt wurden etwas mehr als 3000 Gutscheine, also nicht einmal 15 Prozent, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine AfD-Anfrage hervorgeht. Der Großteil der Kinder, die den Gutschein einlösten, nämlich etwa 74 Prozent, sei bereits Mitglied in einem Sportverein gewesen, nur knapp 26 Prozent der Kinder seien neu in einen Verein eingetreten.

Das Innenministerium hatte im vergangenen Sommer das neue Förderprogramm gestartet, mit dem Erstklässlerinnen und Erstklässler zum Eintritt in einen Sportverein bewegt werden sollten. Dafür standen jedem Kind 50 Euro zur Verfügung. Insgesamt plante das Land rund eine Million Euro ein.