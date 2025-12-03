Zum ersten Mal werden bei der traditionellen Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden auch Special-Olympics-Athleten geehrt. Neben diesem inklusiven Format gibt es eine weitere Neuerung.

Im vergangenen Jahr gewannen die Sportgymnastin Darja Varfolomeev (l), der Ruderer Oliver Zeidler (3.v.l) und die 3x3-Basketballerinnen die Wahl zum „Sportler des Jahres“. (Archivbild)

Baden-Baden - Bei der traditionellen Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden wird es erstmals auch eine Auszeichnung für Menschen mit geistiger Behinderung geben. Die Laudatio für die Sportlerin oder den Sportler des Jahres aus dem Bereich der Special Olympics wird am 21. Dezember im Bénazetsaal des Kurhauses der frühere Ski-Alpin-Star Felix Neureuther halten.

„Das ist ein Meilenstein für die Inklusion im Sport“, sagte Klaus Dobbratz von Rechteinhaber ISK in Baden-Baden. Neureuther ist auch Vizepräsident von Special Olympics Deutschland.

Neugebauer, Varfolomeev und Basketball-Team unter Favoriten

Bei der 79. Auflage von „Sportler des Jahres“ (22.15 Uhr/ZDF) werden in diesem Jahr die Nachfolger von Sportgymnastin Darja Varfolomeev, Ruderer Oliver Zeidler und dem Team der 3x3-Basketballerinnen gesucht. Als Favoriten gelten unter anderem der Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, die deutschen Basketball-Europameister und einmal mehr Weltmeisterin Varfolomeev.

Etwa 3.000 Sportjournalisten haben abgestimmt, die Vorschlagsliste für die Wahl der Athletinnen und Athleten kam wieder vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Erinnerung an eine große Biathletin

Die von Sven Voss und Lena Kesting vom ZDF moderierte Veranstaltung wird auch an die frühere Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erinnern, die im Juli beim Bergsteigen tödlich verunglückt war. Voss kündigte an, dass Dahlmeier bei einem erstmals vorgesehenen Auftritt von „Legenden des Sports“ eine Rolle spielen werde.

Als „Legenden“ würden neben Neureuther auch der frühere Radprofi Jan Ullrich und die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner nach Baden-Baden kommen, erklärte Voss. Wie Dahlmeier waren auch Neuner und Ullrich bereits „Sportler des Jahres“.