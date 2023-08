Teltow - Olaf Scholz (SPD) joggt beim Mauerweglauf zwar nicht - am Samstag (11.30 Uhr) besucht der Bundeskanzler in Teltow südwestlich von Berlin aber eine Verpflegungsstation für die Läuferinnen und Läufer. Voraussichtlich wird er dem einen oder anderen Sportler Getränke und Essen reichen. Einige hundert Teilnehmer werden laut Stadt erwartet. Der 100-Meilen-Mauerweglauf erinnert an den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 und führt am ehemaligen Grenzstreifen entlang.

Die Teilnehmer können in einer Staffel antreten. Einige Läuferinnen und Läufer wollen aber auch die gesamte Extrem-Distanz von rund 161 Kilometern bewältigen, wie die Organisatoren mitteilten.