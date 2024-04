Hannover - Die Sportvereine in Niedersachsen haben wieder mehr Mitglieder in ihren Reihen. Im Vergleich zum Vorjahr habe es 2024 bisher einen Zuwachs von 3,05 Prozent gegeben, teilt der Landessportbund Niedersachsen am Freitag in Hannover mit. Insgesamt seien so 2.644.621 Mitglieder in 9107 Vereinen organisiert. „Die Zahlen zeigen, dass die Sportvereine ein fester Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens in Niedersachsen sind und der gemeinsame Sport weiterhin an Attraktivität gewinnt“, sagte der Präsident des Sportbundes, André Kwiatkowski.

Besonders stark ist der Anstieg bei jungen Mitgliedern unter sieben Jahren. Hier habe es in diesem Jahr bisher ein Plus von mehr als zwölf Prozent gegeben. In der Altersklasse von sieben bis vierzehn Jahren gab es ein Anstieg von gut sechs Prozent. „In der Corona-Zeit war gerade diese Altersgruppe von den getroffenen Einschränkungen mehr als jede andere Altersgruppe betroffen und dadurch auch bei den Neuanmeldungen sehr unterrepräsentiert“, sagte der Vorsitzende der Sportjugend Niedersachsen, Reiner Sonntag.

Der mitgliederstärkste Sportverband in Niedersachsen ist der Turner-Bund mit mehr als 800.000 Mitgliedern. Danach folgen die Sportarten Fußball mit gut 630.000 Mitgliedern und Sportschießen mit rund 200.000 Mitgliedern.