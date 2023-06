Buttstädt - Eine Mitfahrerin eines Sportwagens ist in Buttstädt im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden, nachdem dieser gegen eine Hauswand geprallt ist. Der 29-jährige Fahrer verlor am Donnerstagmittag beim Beschleunigen die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte das Auto mehr als 400 PS.

Das Auto driftete demnach im Ortsteil Olbersleben von der Straße und prallte daraufhin gegen die Hauswand. Die schwer verletzte 20-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer und ein 27-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.