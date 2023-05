Goslar - Beim Zusammenstoß eines hochmotorisierten Sportwagens mit einem anderen Auto in Goslar sind zwei Menschen leicht verletzt worden - zudem entstand ein hoher Sachschaden. Der 84 Jahre alte Fahrer des Sportwagens hatte am Samstag an einer Kreuzung offenbar den Wagen eines 47-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden insgesamt auf über 200.000 Euro. Nun soll ermittelt werden, wie es zu dem Unfall kam.