Magdeburg - Probleme mit der Sprache und bei der Bewegung nehmen bei Kindern in Sachsen-Anhalt nach Daten der Krankenkasse Barmer zu. Im Jahr 2021 sei bei rund 16.300 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt worden, teilte die Barmer am Freitag mit. Vor 15 Jahren seien noch rund halb so viele Betroffene (7800) gezählt worden. Defizite bei der Motorik hatten demnach rund 4800 Kinder (2006: rund 1100).

Zu den Sprech- und Sprachstörungen zählten ein begrenztes Vokabular, Schwierigkeiten in der Satzbildung und bei der Grammatik sowie Probleme in der Ausdrucksfähigkeit und bei der Lautbildung. Eine Ursache für die Störungen der Motorik sei ein zunehmender Bewegungsmangel, teilte die Barmer mit.

Die Krankenkasse hat nach eigenen Angaben die Daten ihrer Versicherten in den Jahren 2005 bis 2021 ausgewertet. Diese seien dann auf die Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern hochgerechnet worden.