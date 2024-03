Bei Bauarbeiten in Mitte

Berlin - In der Nähe des Reichstagsgebäudes in Berlin-Mitte ist am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten eine Granate gefunden worden. Sie wurde nach Angaben des Lagezentrums der Berliner Polizei vom Mittwochabend zur Entschärfung abtransportiert. Die Herkunft der 120-Millimeter-Sprenggranate, wie sie im Zweiten Weltkrieg mit Granatwerfern verschossen wurden, ist der Polizei zufolge noch unklar.

Um Passanten von der Fundstelle fernzuhalten, war den Angaben zufolge ein Teil der Paul-Löbe-Allee und der Scheidemannstraße in Höhe des Platzes der Republik vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Sämtliche Sperrungen sind der Polizei zufolge inzwischen wieder aufgehoben worden.