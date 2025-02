Rückschlag für Gina Lückenkemper: Deutschlands schnellste Frau muss ihre Hallensaison verletzungsbedingt beenden. Beim Meeting in Berlin wird sie fehlen - wie auch Weitspringerin Malaika Mihambo.

Berlin - Die frühere 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper muss ihre Hallensaison wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel vorzeitig beenden. Die Sprinterin wird mehrere Wochen ausfallen und damit auch nicht am Istaf Indoor in Berlin am Freitag teilnehmen, wie die Organisatoren des Leichtathletik-Meetings mitteilten.

Lückenkemper hatte sich ihre Verletzung beim Vorlauf des Istaf Indoors in Düsseldorf am vergangenen Sonntag zugezogen. Die Staffeldritte von den Olympischen Spielen in Paris wird damit auch auf die Hallen-Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn im März verzichten müssen.

Mihambo muss pausieren

Auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo wird in der Hauptstadt fehlen. Die 31-Jährige wird nach einem sehr guten Start in das Jahr 2025 erneut von einer Krankheit ausgebremst und fällt wegen eines Infekts kurzfristig aus. Sie gewann die Meetings in Dortmund, Düsseldorf und Karlsruhe, wo sie mit 7,07 Metern eine Weltjahresbestleistung aufstellte.

Im vergangenen Jahr hatte sich Mihambo nach einer Corona-Infektion bei den Olympischen Spielen in Paris zu Silber gekämpft und danach die Saison beendet.