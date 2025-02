Sprinterin Alexandra Burghardt setzt bei der Hallen-DM in Dortmund mit einer persönlichen Bestleistung ein Ausrufezeichen. Auch in der Freiluftsaison soll eine Bestmarke purzeln.

Dortmund - Sprinterin Alexandra Burghardt will in der kommenden Freiluftsaison die 11-Sekunden-Schallmauer über die 100 Meter knacken. „Es wäre natürlich super, wenn die mal fällt“, sagte Burghardt nach ihrem deutschen Meistertitel in Dortmund über die 60 Meter in der Halle. Ihre bisherige Bestmarke über die 100 Meter liegt bei 11,01 Sekunden aus dem Jahr 2021.

Burghardt schiele aber weniger auf die Zeit, sondern vor allem auch auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Tokio im September. „Wenn ich da auch so einen Tag habe, ist auch ein WM-Finale drin“, erklärte die 30-Jährige mit Blick auf ihre Leistung bei der Hallen-DM.

Burghardt hatte in Dortmund mit einer Weltklasse-Zeit und einer persönlichen Bestleistung von 7,13 Sekunden erstmals den Hallentitel über die 60 Meter geholt. In der Weltjahresbestenliste schob sie sich auf den achten Platz - in Abwesenheit von Titelverteidigerin Rebekka Haase und Gina Lückenkemper, die beide nicht mit einem Start bei der Hallen-DM geplant hatten.

Burghardt schafft Norm für Hallen-WM

„Es hat einfach für mich alles gepasst und ich wollte einfach Spaß haben. Ich wollte es genießen. Das war das Ziel für die ganze Hallensaison“, sagte die Staffeldritte von den Olympischen Spielen in Paris.

Mit der Zeit in Dortmund qualifizierte sich Burghardt nicht nur für die Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn in zwei Wochen, sondern auch für die Hallen-WM in Nanjing in China, die vom 21. bis 23. März stattfindet. „Ich würde gerne einfach weiter so gut trainieren, weiter so viel Spaß dabei haben“, sagte Burghardt über ihre Ziele für 2025.