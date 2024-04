Falkenstein - Ein zwölfjähriges Kind hat in Falkenstein im Harz mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour unternommen und ist dabei gegen eine Futterstelle gestoßen. Danach habe es den Unfallort in Sachsen-Anhalt verlassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Kind blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall am Freitagnachmittag unverletzt. Das Auto und die Futterstelle (Hirschraufe) wurden laut einem Polizeisprecher leicht beschädigt.

Den Schlüssel habe sich das Kind zuvor in der Wohnung genommen. Es sei nicht strafmündig, sagte der Sprecher. Der Vorgang werde im Rahmen der Ermittlungen mit den Eltern ausgewertet. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten.