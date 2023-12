Erfurt - Bei einem Unfall nach einem rücksichtslosen Spurwechsel sind auf der Autobahn 4 nahe Erfurt mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr mit dem Wagen anschließend einfach weiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann oder die Frau am Mittwochabend nahe dem Erfurter Kreuz in Richtung Frankfurt am Main die Spur gewechselt, ohne auf den Verkehr zu achten. Nachfolgende Fahrzeuge mussten ausweichen, wobei ein Auto mit der Leitplanke kollidierte und quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Zwei weitere Autos prallten in den querstehenden Wagen.

Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 12 Jahre altes Kind kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, fünf Menschen aus den drei verunglückten Autos wurden leicht verletzt. Vom Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlt laut Polizei jede Spur.

Am Mittwoch hatte sich bereits auf der A9 zwischen Triptis und Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine 75-jährige Frau schwer verletzt wurde. Sie war laut Polizei mit ihrem Auto ungebremst in den Sattelzug gefahren, der das Auto noch ein Stück mitschleifte. Das Auto und der Auflieger des Lkw fingen Feuer. Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau, deren Alter zuerst mit 77 Jahren angegeben worden war, in eine Klinik. Wie eine Polizeisprecherin sagte, führten vermutlich gesundheitliche Probleme der Frau zu dem Zusammenprall.