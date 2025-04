Viel fehlt dem FC St. Pauli nicht mehr zum Verbleib in der Bundesliga. Trainer Blessin hört dennoch nicht auf, sein Team zu warnen.

Nordduell in der Bundesliga

Hamburg - Zehn Punkte Vorsprung hat der FC St. Pauli auf einen direkten Abstiegsplatz. Nur noch zwölf Punkte sind an den letzten vier Spieltagen dieser Bundesliga-Saison zu vergeben. Dennoch warnt Trainer Alexander Blessin vor dem Nordduell beim SV Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) eindringlich davor, den Klassenverbleib schon für sicher zu halten.

„Ich werde nicht lockerlassen, was die Kommunikation anbelangt: Wir haben noch nichts gewonnen. Es geht weiterhin darum, unsere Leistung zu bringen“, sagte Blessin. „Wir wissen alle: Das waren jetzt zwei schöne Spieltage hintereinander, bei denen auch die Gegner für uns gespielt haben. Aber das muss ja nicht immer so sein. Jetzt geht es darum, die letzten Schritte zu gehen. Ich weiß aber auch, dass die Gruppe da sehr klar in der Birne ist.“

Vor dem Gegner Werder hat der 51-Jährige großen Respekt. „Ich habe schon beim Hinspiel gesagt, dass ich die Spiele immer sehr gerne anschaue. Weil sie eine klare Struktur haben und ein paar Prinzipien, wo man klar sieht, wie sie spielen wollen“, sagte Blessin. „In den Heimspielen haben sie immer ein bisschen Probleme gehabt mit eigenen Toren, sodass das Horn nicht so oft ertönt. Aber sie haben wirklich ein kompaktes Team, das zurecht da oben steht.“